internado de urgencia

Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía
El empresario, de 75 años, cumple una condena de 15 años y permanece internado bajo custodia. Sus abogados habían solicitado prisión domiciliaria por problemas de salud previos.
El empresario, de 75 años, cumple una condena de 15 años y permanece internado bajo custodia. Sus abogados habían solicitado prisión domiciliaria por problemas de salud previos.
El ex entrenador de la Selección argentina y gloria de Racing debió ser atendido el pasado viernes. Actualmente se encuentra compensado en una clínica especializada en neurología.