La línea interna referenciada en Fernando “Pipi”Herrera, realizó un multitudinario encuentro de trabajo en Mar del Plata con el objetivo de ultimar detalles organizativos rumbo a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical previstas para el próximo domingo.

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Durante la jornada participaron dirigentes y militantes de distintos sectores del Partido de General Pueyrredon, quienes avanzaron en la definición del esquema territorial de campaña y en la designación de responsables para cada uno de los circuitos electorales del distrito.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la fiscalización del comicio partidario, un desafío logístico que desde el espacio aseguran haber logrado cubrir íntegramente con militancia joven.

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En ese marco, Rodolfo Saborido, candidato a presidente de la Juventud Radical, expresó su entusiasmo por el nivel de organización alcanzado de cara a la votación.

“Es la primera vez que tengo la posibilidad de disputar un cargo de semejante responsabilidad y me encuentro realmente agradecido. Le prometí a nuestro equipo que íbamos a fiscalizar toda la elección con jóvenes, tanto la de la JR como la de las autoridades del Comité local, y a una semana de la elección puedo decir que cumplimos”, afirmó.

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Además, detalló que el operativo contempla presencia en la totalidad del distrito.

“Tenemos fiscales de mesa para todas las mesas, fiscales generales para todos los colegios y varios auxiliares que ayudarán a coordinar la elección”, señaló.

El dirigente también destacó el compromiso de la militancia joven con la vida interna del radicalismo local, aunque reconoció que el escenario actual imprime una intensidad distinta.

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“No es la primera vez que hacemos este despliegue. Tengo 25 años y participo de las internas desde hace tiempo. Nos encanta participar de la vida democrática del partido”, sostuvo.

La elección del próximo 7 de junio aparece como una instancia clave para el futuro de la UCR en General Pueyrredon. No se trata solamente de la renovación de autoridades partidarias, también está en juego el liderazgo político de un espacio que, según remarcan desde Futuro Radical, atraviesa un momento decisivo.

Desde la agrupación aseguran que el resultado de las urnas definirá el rumbo estratégico del radicalismo local hacia las elecciones generales y podría marcar el inicio de una nueva etapa dentro del partido.

Con la campaña entrando en la recta final, Futuro Radical busca consolidar su presencia territorial y llegar al próximo domingo con una estructura propia desplegada en todo General Pueyrredon.