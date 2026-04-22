Un intento de robo se registró en la madrugada de este miércoles 22 de abril en el “Resto Bar Maura”, ubicado en Belgrano al 2400, en pleno centro de Mar del Plata. Un hombre de 42 años fue aprehendido luego de forcejear con dos jóvenes empleadas del lugar, quienes lograron frustrar el asalto.

Ads

Puede interesarte



Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al comercio con intenciones de robo y, en ese contexto, se produjo un enfrentamiento con las trabajadoras, ambas de 23 años. Durante el episodio, una de ellas, que se desempeña como cocinera, hirió al agresor con un arma blanca en la zona del torso para defenderse.

Ads



Tras el hecho, se solicitó asistencia médica y el hombre fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó consciente, aunque desorientado, y fuera de peligro. En el lugar también trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.



La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, encabezada por la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la convalidación de la aprehensión por el delito de robo en grado de tentativa y el posterior traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44.

Ads