Un hombre de 41 años fue aprehendido tras ser descubierto cuando intentaba sustraer cables de un automóvil que se encontraba secuestrado dentro del predio policial.

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Según informaron fuentes oficiales, una efectivo que se desempeñaba en el área judicial de la dependencia observó desde una ventana a un individuo manipulando un Chevrolet Corsa blanco alojado en el playón donde permanecen los vehículos secuestrados por distintas causas judiciales.

Al advertir que se trataba de una persona ajena a la fuerza y sin autorización para encontrarse en el lugar, la policía le dio la voz de alto. Sin embargo, el sospechoso emprendió la fuga por la parte trasera de la seccional, saltó el cerco perimetral y corrió en dirección a las calles Ortiz de Zárate y 216.

De inmediato se montó un operativo de búsqueda y seguimiento a pie que permitió interceptarlo y reducirlo a escasa distancia del lugar del hecho.

Tras su identificación, se constató que se trataba de un hombre de 41 años con domicilio en Mar del Plata. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Vicente, dispuso la formación de una causa por tentativa de robo y ordenó la realización de diversas diligencias, entre ellas la certificación de domicilio, la incorporación de imágenes de los elementos sustraídos y la consulta de antecedentes.

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No obstante, una vez cumplidos los recaudos procesales, el magistrado interviniente dispuso la libertad del imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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