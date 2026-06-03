Una mujer de 36 años fue aprehendida en la zona del barrio Zacagnini por personal policial tras ser sorprendida intentando sustraer mercadería sin abonarla de un supermercado, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

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Según informaron fuentes oficiales, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar ubicado en la intersección de Estrada y Ricardo Palma, y procedieron a la aprehensión de la mujer, quien había ingresado al comercio y ocultado distintos productos entre sus prendas con la intención de retirarse sin pagar.

De acuerdo a lo establecido, la imputada intentó abandonar el local esquivando la línea de cajas, pero fue advertida por personal del comercio, que avisó a las autoridades. Minutos después, fue interceptada por los efectivos policiales.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de causa por el delito de “hurto en grado de tentativa” y la realización de las actuaciones de rigor.

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