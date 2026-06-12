Una persecución policial desarrollada durante la madrugada en la zona sur de la ciudad terminó con un automóvil robado incrustado contra el frente de un supermercado, la aprehensión de un hombre de 29 años y la identificación de otros tres ocupantes del vehículo.

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El procedimiento se inició cuando personal policial que realizaba tareas de prevención observó un Ford Focus negro circulando sin patente colocada en la zona de Antártida Argentina y Guiraldes. Al intentar identificar a sus ocupantes mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor hizo caso omiso a la orden policial y aceleró la marcha, dando inicio a una persecución.

Durante varios kilómetros, el vehículo recorrió distintas arterias de la ciudad a gran velocidad hasta que, al llegar a la intersección de avenida Fortunato de la Plaza y Diagonal Gascón, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra el frente del supermercado "Mercado 25".

Tras el choque, los cuatro ocupantes descendieron del automóvil e intentaron escapar corriendo. Los dos hombres que viajaban en la parte delantera fueron rápidamente interceptados por efectivos policiales, mientras que las dos adolescentes que ocupaban el asiento trasero fueron demoradas en las inmediaciones del lugar.

Al verificar los números grabados en los cristales del vehículo, los efectivos establecieron que el Ford Focus registraba un pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado, solicitado por la Comisaría Quinta de Mar del Plata con fecha 5 de junio de 2026.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, se dispuso la aprehensión del conductor, de 29 años, por el delito de encubrimiento agravado. Además, el automóvil fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes.

Respecto de las dos menores de edad que viajaban como acompañantes, la fiscalía ordenó su entrega a los progenitores, sin adoptar medidas restrictivas. En cuanto al otro ocupante masculino que iba en el vehículo, no se dispuso ningún temperamento procesal.

La investigación continúa mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas al rodado robado y a las circunstancias en que era utilizado al momento de la persecución.

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