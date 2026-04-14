Un hombre de 28 años fue aprehendido este martes en la ciudad de Mar del Plata luego de intentar ingresar a robar a una vivienda ubicada en la zona de La Rioja al 3200. El hecho fue detectado a partir de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en el inmueble.

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Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 2da constataron que el individuo había forzado el acceso trasero de la propiedad y logrado ingresar, lo que activó el sistema de alarma y sensores internos. La rápida intervención policial permitió reducirlo en el interior de la vivienda.

Según se informó, no se registraron faltantes. La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, que dispuso la notificación de formación de causa y el traslado del detenido a sede judicial en las primeras horas del día, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

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