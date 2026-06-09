Un grupo de intendentes del peronismo y el Frente Renovador llevó al Congreso un reclamo para frenar el proyecto de ley que reduce el régimen de zona fría, con reuniones con diputados y senadores de Unión por la Patria, en un intento por evitar su aprobación, aunque con advertencias sobre la dificultad del escenario político.

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El encuentro se dio en el marco de la discusión en el Senado de una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La movida buscó generar consensos para bloquear el avance del proyecto que modifica el esquema de subsidios al consumo de gas natural.

Participaron intendentes como Gustavo Barrera (Villa Gesell), Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Ariel Succurro (Salliqueló), Cecilio Salazar (San Pedro), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Pablo Garate (Tres Arroyos) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), entre otros.

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Por el lado legislativo, estuvieron las diputadas Juliana Di Tullio, Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Agustina Propato y Jimena López; el senador Eduardo “Wado” de Pedro; y el diputado Hugo Moyano (h). También participaron el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Barrera, uno de los impulsores del encuentro, cuestionó la iniciativa: “Lamentablemente en vez de estar proyectando para sumar derechos para la provincia y la nación nos estamos juntando para no perderlos y sostener lo que habíamos conseguido. Yo le llamo a este proyecto de ley el ‘proyecto del frío y del hambre’”.

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Desde el Congreso, los legisladores se comprometieron a intentar frenar la iniciativa. “Vamos a hacer todo lo posible para que esta ley no salga”, expresó De Pedro. Sin embargo, también advirtieron que será complejo debido a que el oficialismo cuenta con apoyos suficientes para avanzar, por lo que remarcaron la necesidad de ampliar las negociaciones.

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El proyecto en discusión elimina la ampliación del régimen de zona fría aprobada en 2022, lo que implicaría que 94 municipios bonaerenses pierdan o vean reducido el subsidio al gas. Actualmente, los usuarios reciben descuentos del 30% o 50% sobre el total de la factura.

La modificación plantea que el beneficio se aplique únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera otros componentes clave como el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el transporte, lo que reduciría significativamente el impacto del subsidio.

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En términos concretos, un usuario que hoy paga $60.000 con subsidio podría pasar a abonar alrededor de $87.500.

Con información de DIB