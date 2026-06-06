Integra Sports celebró este sábado sus 14 años de trayectoria con una jornada especial que reunió a decenas de alumnos, familiares, docentes y amigos de la institución en un emotivo encuentro cargado de alegría, recuerdos y reconocimiento al camino recorrido.

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La organización, nacida en 2012 en Mar del Plata, trabaja con niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades motrices, visuales, auditivas y cognitivas, promoviendo la práctica deportiva como una herramienta de inclusión, aprendizaje, desarrollo personal y encuentro social.

Durante la celebración, los participantes compartieron actividades recreativas y un momento de encuentro que reflejó el espíritu que caracteriza a la institución desde sus inicios. Entre banderas argentinas, camisetas de la Selección y muestras de afecto, alumnos y familias fueron protagonistas de un festejo que puso en valor el crecimiento alcanzado a lo largo de estos años.

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A través de sus redes sociales, desde Integra Sports recordaron que el proyecto nació hace 14 años con el objetivo de generar un espacio donde cada persona pudiera encontrar su lugar, desarrollarse y sentirse parte de una comunidad. También destacaron el acompañamiento permanente de profesores, alumnos y familias que contribuyeron a consolidar la propuesta.

"Hoy celebramos 14 años de historia, aprendizajes y crecimiento compartido", expresaron desde la institución, al tiempo que renovaron su compromiso de seguir trabajando por un deporte cada vez más inclusivo, humano y accesible para todos.

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A lo largo de su trayectoria, Integra Sports se convirtió en un referente local de la inclusión deportiva, impulsando actividades recreativas, competencias, encuentros y experiencias que promueven la participación plena de personas con discapacidad en distintos ámbitos del deporte.

El aniversario encontró a la entidad atravesando uno de sus mejores momentos, con una comunidad consolidada y el mismo objetivo que inspiró sus primeros pasos: demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta de integración y transformación social.