Una serie de hechos de inseguridad se registró en el barrio San Carlos, donde un intento de robo a una mujer con su hija en la puerta de un supermercado hizo conocer una seguidilla de delitos que incluyó el intento de sustracción de al menos otros tres vehículos en la zona.

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El episodio principal ocurrió en cercanías de un supermercado ubicado en Paunero entre Laprida y Paso. Allí, una mujer se encontraba dentro de su auto junto a su pequeña hija, descendiendo para ingresar al comercio, momento en que dos hombres que se movilizaban en otro vehículo intentaron ingresar por la fuerza.

La situación generó momentos de extrema tensión, con gritos, llantos y la intervención policial en el lugar. Tanto la madre como la menor quedaron en estado de shock, indicaron vecinos que se comunicaron con El Marplatense.

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Según relataron, en las inmediaciones se registraron varios hechos delictivos. Por ejemplo, con al menos otros tres intentos de robos de vehículos que están estacionados en la vía pública.

Ante la reiteración de los hechos, los vecinos manifestaron su preocupación y advirtieron sobre una posible “liberación de zona”, señalando la necesidad de reforzar la presencia policial para prevenir nuevos hechos.

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