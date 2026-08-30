Vecinos de Belisario Roldán expresaron su preocupación por la inseguridad y el estado de la infraestructura del barrio. Rosa Décima, residente del sector, aseguró que la situación se agravó y reclamó respuestas de las autoridades.

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“La situación en Belisario Roldán ha llegado a un punto insostenible”, afirmó Décima en diálogo con El Marplatense. Según su testimonio, los vecinos vienen denunciando distintas modalidades de robos y entraderas, además de otros episodios graves que generaron temor entre quienes viven en la zona.

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La vecina sostuvo que hay residentes que sienten miedo al momento de salir de sus casas y planteó especial preocupación por la presencia de personas bajo los efectos de drogas en distintos sectores. También aseguró que entre quienes protagonizan hechos delictivos habría menores de corta edad.

En relación con la presencia de las fuerzas de seguridad, Décima señaló que hasta hace poco percibían una escasa presencia policial, aunque advirtió un cambio durante los últimos días. “Desde esta semana se ha empezado a ver mayor movimiento policial”, indicó.

A los reclamos por seguridad se suman las dificultades por el estado de las calles y la falta de iluminación. “El barrio se encuentra la mitad a oscuras por la cantidad de luminarias rotas que hay”, aseguró, y también describió calles con numerosos pozos.

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“Necesitamos que el Municipio ponga manos a la obra en el arreglo de calles y luminarias”, concluyó Décima, quien cuestionó lo que considera una falta de atención sostenida sobre las necesidades del barrio.

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