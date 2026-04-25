Incidentes en el centro: dos detenidos por conducta agresiva y portación de una navaja
El hecho ocurrió en San Martín y San Luis, donde los imputados se mostraron agresivos con el personal.
Personal de la Comisaría Primera, junto a la Patrulla Municipal y efectivos en servicio de Policía Adicional, aprehendieron en pleno centro a dos hombres de 37 y 22 años por ocasionar disturbios en la vía pública.
El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de San Martín y San Luis, donde el personal interviniente detectó a los imputados generando disturbios momentos antes de su identificación.
Al intentar identificarlos, ambos sujetos adoptaron una actitud hostil y agresiva hacia los efectivos, lo que derivó en su aprehensión. Durante el procedimiento, además, se secuestró entre sus pertenencias un cuchillo tipo navaja.
Tras mantener comunicación con el Juzgado en lo Correccional N°1, se dispuso la formación de actuaciones contravencionales, la realización del examen médico policial y la posterior libertad de los causantes, al no registrar impedimentos legales.
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