Personal de la Comisaría Primera, junto a la Patrulla Municipal y efectivos en servicio de Policía Adicional, aprehendieron en pleno centro a dos hombres de 37 y 22 años por ocasionar disturbios en la vía pública.

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El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de San Martín y San Luis, donde el personal interviniente detectó a los imputados generando disturbios momentos antes de su identificación.

Al intentar identificarlos, ambos sujetos adoptaron una actitud hostil y agresiva hacia los efectivos, lo que derivó en su aprehensión. Durante el procedimiento, además, se secuestró entre sus pertenencias un cuchillo tipo navaja.

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Tras mantener comunicación con el Juzgado en lo Correccional N°1, se dispuso la formación de actuaciones contravencionales, la realización del examen médico policial y la posterior libertad de los causantes, al no registrar impedimentos legales.

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