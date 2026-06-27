En diálogo con el programa Nunca Se Sabe en Radio Mitre Mar del Plata, el investigador Iñaki Isla analizó la actividad sísmica registrada en Venezuela y aseguró que "es verdaderamente sorprendente que haya dos terremotos en menos de un minuto y que el segundo sea más intenso que el primero", en referencia a los movimientos que afectaron al país.

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Según explicó, los sismos ocurrieron en una región donde confluyen varias fallas geológicas. "En esa zona de convergencia es donde se dieron estos dos terremotos", señaló, al detallar que allí interactúan la placa del Caribe y la placa Sudamericana, además de la conocida falla de Boconó, una de las principales estructuras tectónicas de Venezuela.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos movimientos, indicó que "debido a que el terremoto fue bastante profundo y abarcó un área importante, ya decían que iba a haber réplicas", y recordó que horas después del evento principal ya se había registrado un nuevo sismo de magnitud 4. En ese sentido, sostuvo que "cuando son terremotos fuertes puede haber réplicas", como ocurrió tras el terremoto de Chile de 2010.

Isla también explicó que, aunque actualmente no es posible anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto, los especialistas sí pueden detectar regiones con mayor riesgo. "Lo que se puede alertar es que se sabe que se están acumulando tensiones en lugares que ya sabemos que son sísmicos", afirmó, al mencionar como ejemplos las zonas de California y Chile.

Durante la entrevista expresó además su preocupación por el desarrollo urbano en sectores con antecedentes sísmicos. "Lo que más llama la atención es que hayan construido edificios tan altos y con poco mantenimiento en una zona donde son comunes los terremotos", dijo en referencia a ciudades como Caracas y La Guaira.

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Sobre el final de la charla, el investigador recordó que este año la provincia de Buenos Aires vivió un hecho inédito. "El 19 de febrero ocurrió algo que nunca había pasado en 200 años: un terremoto en la plataforma de la provincia de Buenos Aires", explicó. Añadió que el fenómeno se produjo a unos 200 kilómetros al sur de Mar del Plata y que "se movieron algunos edificios en el sur de la ciudad".

Finalmente, diferenció ese episodio de otros fenómenos registrados en la costa bonaerense durante 2026. "Este año tenemos el meteotsunami, el terremoto y después la ciclogénesis", resumió, al señalar que cada uno responde a procesos distintos y que, en el caso de los fenómenos meteorológicos, provocaron importantes daños por erosión en varios sectores del litoral bonaerense.

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