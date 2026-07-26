La Legislatura bonaerense analiza un proyecto de ley que apunta a promover la práctica saludable y segura del deporte en espacios públicos urbanos, ante el crecimiento sostenido de actividades físicas realizadas fuera de clubes, gimnasios o instituciones deportivas.

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La iniciativa fue presentada por el senador Luis Vivona establece que la norma alcanzará a todas las actividades, entrenamientos y disciplinas físicas realizadas de manera individual o grupal en espacios públicos urbanos, con o sin acompañamiento profesional, siempre que no formen parte del deporte escolar, federado u organizado.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a implementar una campaña provincial de difusión y concientización sobre buenas prácticas deportivas, con información sobre precalentamiento, elongación y rutinas adecuadas para prevenir lesiones musculares, óseas y articulares.

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Además, invita a los municipios a crear registros voluntarios de personas que practican deporte en espacios públicos para enviarles información sobre medicina deportiva y prevención, registros de profesores y entrenadores que dictan clases en áreas urbanas con el fin de acreditar idoneidad y visibilizar su trabajo, programas de adaptación de espacios públicos para deportes urbanos y reglamentaciones locales que mejoren las condiciones de seguridad, y campañas municipales que complementen la difusión provincial.

En los fundamentos, Vivona señala que cada vez más bonaerenses realizan actividad física en espacios públicos que no fueron diseñados originalmente para uso deportivo, lo que convierte a plazas y parques en ámbitos de encuentro y recreación. Sin embargo, advierte que la falta de información técnica puede derivar en lesiones y riesgos para la salud.

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El texto destaca que los deportes urbanos han crecido en popularidad y profesionalización, con disciplinas como BMX, skateboard y escalada deportiva ya incorporadas al programa olímpico. Por ello, considera necesario generar herramientas institucionales que acompañen ese desarrollo y garanticen prácticas seguras.

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El proyecto reproduce una iniciativa aprobada por el Senado en 2022, que perdió estado parlamentario en Diputados y fue archivada. Ahora, busca retomar el debate para avanzar en una política pública que fomente el deporte al aire libre con criterios de seguridad, salud y planificación urbana.