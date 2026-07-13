La Cooperativa de Trabajo Una Planta Un Botiquín Ltda. lanzó una campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org para solicitar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 24.993, que prevé la creación del Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal en el partido de General Pueyrredon.

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Según explican los impulsores, la ordenanza adhiere a la Ley Nacional 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis y sus derivados. Además, establece que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud municipal y contempla la conformación de un consejo consultivo destinado a promover políticas públicas vinculadas al acceso al tratamiento.

Desde la cooperativa sostienen que el objetivo es fomentar un dispositivo público de cannabis terapéutico que garantice el acceso de los pacientes a tratamientos seguros, con productos cuya trazabilidad y calidad estén debidamente controladas. También remarcan que la iniciativa busca fortalecer el derecho a la salud de quienes utilizan cannabis con fines medicinales.

La petición ya reunió 167 firmas verificadas y sus organizadores aspiran a alcanzar las 200 adhesiones en una primera etapa. En la plataforma, vecinos de Mar del Plata y Batán expresaron su apoyo a la propuesta y destacaron la necesidad de ampliar la información y el acceso a este tipo de tratamientos.

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