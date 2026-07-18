Un proyecto legislativo propone la creación de un organismo específico bajo la órbita de la Subsecretaría de Turismo bonaerense para centralizar y coordinar las tareas de conservación del emblemático conjunto integrado por la Rambla Casino, el Hotel Provincial y la Plaza Seca Almirante Brown, en General Pueyrredon. La iniciativa busca garantizar un mantenimiento sostenido y evitar el deterioro de uno de los principales íconos arquitectónicos y turísticos de Mar del Plata.

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El complejo, iniciado en 1938, constituye un hito en la transformación urbana de la ciudad, con sus edificios simétricos frente al mar y su distintivo estilo imperial. Además de su valor patrimonial, se trata de un espacio con fuerte vida social y cultural, donde funcionan instituciones educativas, el Teatro Auditorium -con sus salas Astor Piazzolla, Roberto J. Payró y Gregorio Nachman-, dependencias públicas y locales comerciales.

En paralelo, otro proyecto apunta a promover el turismo gastronómico bonaerense como herramienta para dinamizar las economías regionales y reducir la estacionalidad. La iniciativa plantea el desarrollo de circuitos y rutas gastronómicas basadas en la identidad cultural de cada distrito, junto con la creación de un sello de distinción oficial para productos y establecimientos representativos.

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Asimismo, se prevé la elaboración de un plan estratégico que releve platos típicos, fiestas populares y actividades locales, con el objetivo de articular acciones entre el sector público y privado, fortalecer la cadena de valor y generar empleo formal.

El proyecto vinculado al turismo gastronómico ya cuenta con despacho favorable en comisión y deberá avanzar ahora por las áreas de Presupuesto e Impuestos y Legislación General antes de llegar al recinto del Senado.

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Ambas iniciativas fueron impulsadas en el ámbito legislativo bonaerense por la senadora Fernanda Raverta, quien destacó la importancia de combinar políticas de preservación patrimonial con estrategias de desarrollo turístico sostenible para la provincia.

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