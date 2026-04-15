Los recortes que viene realizando el Gobierno nacional en el Estado, han comenzado a impactar fuertemente en diversos sectores, especialmente el de la salud, donde las coberturas se van reduciendo, como se ha observado en el sector de las ópticas. El titular de Optica Confort, Gerardo Sandonato, describió en detalle la delicada situación que atraviesan en su vínculo con PAMI y aseguró que están “perdiendo plata directamente”.

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En diálogo con Modo Regreso, por Mitre Mar del Plata, explicó que “ya desde hace unos meses está muy complicada la atención a los afiliados”, y precisó que el quiebre se dio “particularmente desde diciembre, que se cortó la cadena de pagos”. En ese sentido, remarcó que atraviesan “casi cuatro meses de demora”, incluso por “lentes que hemos entregado en noviembre” que “ya están facturados y todavía no se pueden cobrar”.

En ese contexto, fue categórico al afirmar que “hoy una óptica que trabaja con PAMI está perdiendo plata directamente”, ya que “los pagos tampoco se actualizan” y “siempre se paga el monto que se factura en ese momento”, lo que, frente a la inflación, “se complica”.

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Sobre el funcionamiento cotidiano, Sandonato explicó que en algunos casos el sector recurre a financiamiento para sostenerse, aunque aclaró que su óptica tiene una particularidad: “Nosotros somos creo que los únicos en Mar del Plata que hacemos PAMI sin cargo”, lo que genera “mucho flujo de pacientes”. Sin embargo, advirtió: “Llega el momento que se termina la mercadería y no sabés para dónde salir”.

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En relación con los valores de la prestación, sostuvo que “PAMI siempre fue un lente económico” y que “la prestación que paga siempre fue baja”, lo que explica por qué “hay muchas ópticas que no pueden trabajar con PAMI”. Aun así, señaló que en su caso cuentan con “una estructura armada para poder trabajar sin cargo”, aunque recordó que “somos varias familias que dependemos del trabajo”.

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La situación se agravó con la implementación de cupos: “Nos enteramos que han puesto tope a las prestaciones” y detalló que pasaron de hacer “entre 500 y 900” a solo “100”. Como consecuencia, indicó que “toda esa gente queda dando vueltas porque no podemos hacer los anteojos”.

Consultado por respuestas oficiales, afirmó que “no hay nada” y que, aunque tienen entendido que hubo reuniones en Buenos Aires, “todavía no sabemos nada”. En ese sentido, consideró que “la falta de respuesta” es el problema central, porque “cuando ya no hay diálogo, no te dicen cómo se van a manejar o cómo te podés manejar”.

La falta de definiciones impacta directamente en la atención: “Hoy no depende de nosotros”, aseguró, y explicó que “directamente no podemos aceptar una receta”. Incluso, señaló que antes intentaban sostener el servicio “aunque sea no cobrando”, pero que ahora “ya directamente no podemos aceptar una orden” porque “el PAMI bloqueó el sistema”.

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Sobre el alcance del sistema, estimó que “en Mar del Plata son unas 25 o 30 ópticas” las que trabajan con PAMI, aunque no todas bajo las mismas condiciones. En cuanto al futuro, planteó un escenario incierto: “Ya cubrimos el cupo que teníamos previsto la semana pasada”, por lo que “hasta fin de mes no podemos hacer un lente” y “no sabemos cómo vamos a seguir”.

Finalmente, sintetizó el impacto de la crisis con una definición contundente: “Acá hay tres que pierden: la óptica, el jubilado y la confianza en el sistema”.