Una nueva tragedia golpeó al sector minero chino luego de que una explosión registrada dentro de una mina de carbón provocara una de las peores catástrofes recientes en esa actividad. El episodio dejó 82 personas fallecidas y dos desaparecidos en un operativo que mantuvo en alerta a equipos de rescate y autoridades durante varias horas.

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Las tareas en el lugar continuaban con el objetivo de localizar a los trabajadores que siguen sin ser encontrados y asistir a quienes lograron salir afectados por el incidente. A medida que comenzaron a conocerse los primeros detalles del hecho, la magnitud del desastre volvió a instalar interrogantes sobre las condiciones de seguridad en un sector que históricamente registró numerosos episodios similares.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la explosión y establecer posibles responsabilidades. Al mismo tiempo, desde distintos organismos se ordenaron revisiones y controles adicionales para evitar nuevos accidentes en otras explotaciones mineras del país.

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El impacto del hecho volvió a sacudir a una industria clave para la economía china, pero también reabrió un debate recurrente: el equilibrio entre la demanda energética y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores.

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