La Asociación Civil Buena Vida lanzó en Mar del Plata la campaña “Ganarle el partido a la Hepatitis C”, una iniciativa destinada a encontrar a personas diagnosticadas con la enfermedad que todavía continúan portando el virus sin haberse tratado, pese a la existencia de medicamentos altamente efectivos que permiten la cura en la gran mayoría de los casos.

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Según explicaron desde la organización, los tratamientos actuales logran curar más del 98% de los pacientes en pocas semanas, presentan mínimos efectos adversos y están cubiertos al 100% por obras sociales, prepagas y por el Estado para quienes no cuentan con cobertura médica.

“Con esta campaña buscamos impedir que el virus avance, porque no hay tiempo que perder y lo peor que puede hacer un paciente es dejarse estar y no priorizar su salud”, afirmó Rubén Cantelmi, presidente de Buena Vida y paciente curado de hepatitis C.

La entidad advirtió que muchas personas fueron diagnosticadas hace años, e incluso décadas, pero nunca retomaron el seguimiento médico debido a falsas creencias sobre la enfermedad. Entre ellas, la idea de que no existe una cura, que los tratamientos son demasiado costosos o que generan efectos adversos severos.

La hepatitis C suele desarrollarse sin síntomas durante largos períodos, por lo que puede avanzar silenciosamente hasta provocar complicaciones graves como cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática o la necesidad de un trasplante.

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“Cuanto antes se cure un paciente, menos posibilidades tiene de desarrollar daño hepático que ponga en riesgo su salud. Hoy contamos con tratamientos seguros y muy efectivos que curan en pocas semanas”, destacó la Dra. Carolina Zulatto, hepatóloga y delegada de la Sociedad Argentina de Hepatología en la Costa Atlántica.

La campaña forma parte de una estrategia internacional de microeliminación, orientada a identificar y acompañar a pacientes ya diagnosticados para facilitar su acceso a la atención médica y al tratamiento.

Además, los especialistas recomiendan que todas las personas mayores de 18 años se realicen al menos una vez en la vida un test de hepatitis C. Se estima que entre seis y siete de cada diez personas infectadas desconocen que tienen el virus.

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Para obtener más información o recibir asesoramiento gratuito, los interesados pueden comunicarse con Buena Vida al 0800-220-0288 o a través de sus redes sociales.