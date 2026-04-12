El loop temporal, o bucle temporal (uso loop porque bucle se me hace un término más de peluquería) es uno de los elementos más utilizados en la ciencia ficción contemporánea, aunque ha echado raíces en diversos géneros que van de la comedia al terror o el policial. ¿A qué llamamos loop temporal? A esas películas en las que un personaje, por algún motivo mágico que puede o no ser explicado, vive una y otra vez el mismo día. Recurso que la ficción utiliza en ocasiones como método evangelizador para que el personaje aprenda algo, pero que en otros es apenas un vehículo lúdico para poner en movimiento la narración.

Ads

Seguramente cuando muchos piensen en la relación de loop temporal con el cine, arribarán a la misma conclusión: Hechizo del tiempo. La película de Harold Ramis de 1993 es un clásico moderno del cine, una comedia en la que un meteorólogo con el semblante de Bill Murray vive una y otra vez el mismo día, en este caso el más abrumador y tedioso. Claro, habrá un aprendizaje; claro, el protagonista descubrirá cómo sacarle provecho a la situación.

Hechizo del tiempo, también conocida como Día de la marmota, es estudiada hasta por filósofos y es considerada además como la que originó el recurso del loop temporal, aunque esto no sea estrictamente cierto. Hay toda una bibliografía sobre animé y producciones asiáticas que ya usaban el recurso, además de un film de 1987, Christmas every day, que ponía a su protagonista a repetir el día de Navidad hasta aprender el verdadero sentido de la vida. Como verán, la moralina es parte fundamental del subgénero.

Ads

Puede interesarte

Lo cierto es que hoy por hoy cuando una historia recurre al loop temporal, enseguida gritamos “¡Hechizo del tiempo!”. Por ejemplo esta semana se estrenó en los cines, y de alguna manera dio origen a este texto, Buena suerte, diviértete, no mueras, la película de Gore Verbinski que parte de un viajero en el tiempo que asegura estar viviendo por 117ª vez ese mismo día, con el objetivo de finalmente organizar el equipo que derrote a una IA por lanzarse y que llevó todo al apocalipsis. La curiosidad aquí es que si bien se sobreentiende que el protagonista vivió una y otra vez el mismo día, solo lo conocemos en una única jornada.

Al filo del mañana (2014) es una adaptación de una obra japonesa, que casualmente este año tuvo una adaptación al animé (Solo necesitas matar). Tom Cruise interpreta a un militar que despierta una y otra vez en el día donde fue asesinado en el campo de batalla por unos extraterrestres malos-malos. Pero todo comienza a cambiar cuando conoce a un superior interpretada por Emily Blunt, lo que lo vuelve obsesivo con las estrategias para tratar de derrotar a esos bicharracos. Es un gran relato de acción y ciencia ficción, pero es sobre todo una gran historia de amor. Disponible en HBO Max.

Ads

En Un día más para morir (2021) un oficial retirado de las fuerzas especiales es obligado a vivir una y otra vez el día de su muerte. Si algo tiene la película a su favor es su honesto espíritu de clase B, algo que le sienta perfecto al protagonista Frank Grillo y que sirve de vehículo para que Mel Gibson se divierta de lo lindo como el villano. El director es Joe Carnahan, alguien no muy habituado a este tipo de relatos más lúdicos. Sin embargo debe ser la películas más divertida que hizo hasta la fecha. Disponible en Netflix.

Puede interesarte

Otra película que usa el recursos del loop desde el thriller tecnológico es 8 minutos antes de morir (2011), en la que un militar participa en un experimento que le permite habitar el cuerpo de la víctima de un atentado ferroviario minutos antes de la explosión con el objetivo de descubrir al terrorista. Dirigida por Duncan Jones y protagonizada por Jake Gyllenhaal, además del magnetismo propio del policial ambientado en un tren, tiene como valor extra el hecho de que impensadamente se convierte en una defensa de la eutanasia y la posibilidad de las personas de decidir su destino. Disponible en Prime Video.

Palm Springs (2020) dirigida por Max Barbakow y protagonizada por Andy Samberg y Cristin Milioti, este film es como un regreso a Hechizo del tiempo, otra comedia romántica ambientada en un loop temporal. Aquí los protagonistas, Nyles y Sarah, quedan atrapados en un bucle dentro de una boda, por lo que deben vivir una y otra vez esa fiesta. Si bien hay material, y del bueno, para la comedia, lo cierto es que este film avanza hacia un costado más melancólico, sobre el amor y la soledad y el destino y quedarse aferrados a un no lugar. Una gran representante del subgénero. Disponible en Disney+.

Ads

Si usted estimado lector es más fanático de series que de películas, sepa que el recurso también se aplica a ese formato. Es posible que la más famosa sea Muñeca rusa (2019-2022), la serie creada y protagonizado por Natasha Lyonne, quien interpreta a una mujer que muere la noche en que celebra su cumpleaños número 36 para despertar una y otra vez frente a un espejo. Son dos temporadas, la primera es realmente ocurrente y graciosa, con ese nihilismo que maneja tan bien la Lyonne, una actriz que encontró aquí un personaje perfecto, y con la ciudad como gran protagonista. La segunda temporada luce más cara y sobreproducida, pero es tan aburrida que avala eso que dicen de las segundas partes. Disponible en Netflix.