Loop, una comedia sin restricciones que retrata un amor sinfín

La obra dirigida por Florencia Yadid se encuentra, a la gorra, todos los martes y jueves a las 20 en la sala Melany, ubicada sobre San Luis al 1750. Sus protagonistas, Marta Mediavilla y Martín Goldberg, compartieron con El Marplatense sus sensaciones y reflexiones sobre la hilarante propuesta.