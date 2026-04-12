“Hechizo del tiempo” y cinco más: películas y series con loops temporales
El estreno en cines de “Buena suerte, diviértete, no mueras” nos hace pensar en aquellas ficciones protagonizadas por personajes que viven una y otra vez el mismo día.
El estreno en cines de “Buena suerte, diviértete, no mueras” nos hace pensar en aquellas ficciones protagonizadas por personajes que viven una y otra vez el mismo día.
La obra dirigida por Florencia Yadid se encuentra, a la gorra, todos los martes y jueves a las 20 en la sala Melany, ubicada sobre San Luis al 1750. Sus protagonistas, Marta Mediavilla y Martín Goldberg, compartieron con El Marplatense sus sensaciones y reflexiones sobre la hilarante propuesta.