En la gala de Domingo, Santiago Del Moro anunció en vivo que la actriz Grecia Colmenares se sumará como jugadora a la casa de

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#GranHermano

Su ingreso se dio como reemplazo de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia luego de un fuerte accidente que protagonizó la semana pasada y del cuál se está recuperando en su casa,

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Grecia ya conoce el formato, ya que participó con éxito en Grande Fratello (la versión italiana de Gran Hermano).

Su llegada generó un gran impacto en las redes sociales, donde los seguidores ya especulan sobre sus posibles estrategias y alianzas dentro de la casa.

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