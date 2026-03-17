Luego de que Eduardo, Brian, Zunino y Kennys fueran bajando de placa gracias al voto positivo del público, todo se resolvió en un mano a mano entre Martín y Nick.

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En la definición final, Martín obtuvo el 56,1% de los votos positivos, mientras que Nick alcanzó el 43,9%, convirtiéndose así en el participante menos votado de la gala y en el nuevo eliminado del reality.

De esta manera, Martín continúa en competencia y la casa suma una nueva salida en una etapa cada vez más decisiva del juego.

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