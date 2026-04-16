En una semana con dinámica especial, el voto del público será positivo durante las primeras 24 horas.

Ads

Los participantes que quedaron nominados son Zunino, Martín, La Maciel, Danelik, Tamara, Eduardo, Nazareno, Yipio y Brian, quienes ahora dependen del apoyo del público para continuar en el juego.

Según se explicó durante la emisión, la placa funcionará con voto positivo durante este miércoles, por lo que la gente deberá elegir a quién quiere que siga en la casa. En ese sentido, el jueves se dará a conocer quiénes son los jugadores que menos apoyo recibieron y, por lo tanto, saldrán de placa, modificando el escenario de cara a la gala de eliminación.

Ads

De esta manera, la estrategia vuelve a tomar protagonismo dentro de la casa, en una semana clave donde cada voto puede cambiar el rumbo del juego.

Ads