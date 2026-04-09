Esta semana, los nominados son Pincoya, Titi, Nazareno, Dani, Lamaciel, Lola, Brian y Manu, en una instancia clave donde el juego empieza a definirse con más fuerza.

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El público ya puede votar para decidir quién abandona la casa enviando “GH” al 9009, ingresando a la web oficial o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Además, continúa vigente el sorteo que permite ganar 10 millones de pesos entre quienes participen de la votación.

Con este escenario, arranca una semana decisiva dentro del reality, donde las estrategias y el apoyo del público serán fundamentales para seguir en competencia.

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