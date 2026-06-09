Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresaron en una etapa clave y podrían derivar en un acuerdo que permita aliviar la compleja situación financiera que atraviesa el sistema universitario.

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La propuesta que actualmente analizan las partes contempla una recomposición salarial total del 24,3% para docentes y trabajadores no docentes. Según trascendió, el incremento se aplicaría en dos tramos: un 21,3% desde julio y un 3% adicional a partir de octubre.

Las conversaciones son llevadas adelante por representantes del Ministerio de Capital Humano y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas de todo el país. Además de la actualización salarial, el entendimiento incluiría la asignación de recursos para fortalecer los programas de becas estudiantiles y garantizar el funcionamiento de los hospitales universitarios.

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Desde el sector universitario destacan que la pérdida del poder adquisitivo acumulada por docentes y no docentes durante los últimos años supera el 50%, por lo que consideran indispensable una recomposición que permita comenzar a recuperar ingresos y brindar mayor previsibilidad a las instituciones.

Si bien valoran el avance de las negociaciones, las autoridades universitarias sostienen que continuarán impulsando los reclamos vinculados al financiamiento del sistema. Entre ellos, se mantiene el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada una herramienta fundamental para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

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De concretarse el acuerdo, las universidades esperan contar con un escenario más estable para afrontar el segundo semestre del año, mientras continúan las discusiones sobre el presupuesto y las condiciones salariales del sector.