General Pueyrredon se encuentra entre los distritos bonaerenses con tasas de suicidio superiores a 13 cada 100.000 habitantes, en un contexto de fuerte crecimiento de los casos a nivel provincial y nacional que encendió la alarma entre autoridades y especialistas.

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El dato surge del informe Estadísticas Criminales 2025, presentado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que evidencia un escenario crítico en distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde también se destacan distritos como Pergamino, San Nicolás, Bahía Blanca y Necochea.

En territorio bonaerense, los suicidios pasaron de 1267 en 2024 a 1977 en 2025, lo que representa un incremento del 55,4%. En términos de tasa, el indicador subió de 7,7 a 11,9 cada 100.000 habitantes, con picos más elevados en municipios del interior como General Pueyrredon.

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A nivel nacional, el número de suicidios alcanzó los 5209 casos en 2025, un 22,6% más que el año anterior. La tasa trepó a 11,8 cada 100.000 habitantes, superando el promedio mundial de 9,1 y consolidando una tendencia sostenida de crecimiento en la última década.

En contraste, los homicidios dolosos registraron 1676 víctimas en el mismo período, lo que implica que los suicidios prácticamente triplicaron esa cifra en todo el país.

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Frente a este escenario, el Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha por primera vez un sistema específico de investigación que integra datos sanitarios, judiciales y de seguridad, con el objetivo de construir un perfil epidemiológico preciso y fortalecer las políticas de prevención en salud mental.

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Especialistas advierten que el suicidio es un fenómeno multicausal, atravesado por factores emocionales, sociales, económicos y de salud mental, lo que exige un abordaje integral que supere las explicaciones individuales.

En ese marco, un estudio publicado por la revista The Lancet Regional Health-Americas, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años en América y que su incidencia viene en aumento en las últimas dos décadas.

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Entre los factores asociados al crecimiento del fenómeno se destacan los trastornos de salud mental, el consumo de sustancias, la exposición a entornos digitales y situaciones de ciberacoso, la presión social y el acceso a medios letales.

Con información de DIB