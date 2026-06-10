El Hospital Garrahan volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia con el Gobierno bonaerense al reclamar una deuda de $8.278 millones al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires.

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A través de una carta enviada a la directora provincial de Prestaciones, Nadia Daciuk, las autoridades del centro de salud rechazaron los argumentos de la obra social para no cancelar el saldo pendiente y afirmaron que la deuda está respaldada por facturas y documentación correspondiente a prestaciones realizadas a afiliados bonaerenses.

Según detalló el hospital, el monto reclamado incluye una deuda corriente superior a los $7.700 millones y otro tramo judicializado por más de $545 millones, correspondiente a servicios prestados desde 2017. Desde la institución señalaron que la deuda continúa incrementándose con la atención diaria de pacientes.

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Además, el Garrahan cuestionó declaraciones realizadas por funcionarios bonaerenses que aseguraron que el pasivo había sido cancelado con pagos recientes. En ese sentido, sostuvo que los desembolsos efectuados fueron parciales y que serán imputados al pago de intereses acumulados por mora.

Del otro lado, el presidente del IOMA, Homero Giles, negó que exista una deuda pendiente y aseguró que la obra social realizó una auditoría sobre los reclamos presentados. Según indicó, el organismo está dispuesto a revisar la documentación junto con el hospital y avanzar en la firma de un nuevo convenio de prestaciones.

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La disputa también incluye diferencias sobre la facturación de medicamentos, prótesis e insumos de alta complejidad. Mientras el IOMA cuestiona algunos valores cobrados, el Garrahan sostiene que los montos responden a los costos reales de atención de un hospital pediátrico de referencia nacional.

El conflicto suma un nuevo capítulo en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense por el financiamiento del principal hospital pediátrico del país.

Fuente: Infobae

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