Forzó una reja para entrar a robar y la detuvieron en el interior de una casa
La sospechosa, de 32 años, fue reducida tras un llamado al 911. En su poder llevaba un arma blanca.
Una mujer de 32 años fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas tras ser sorprendida dentro de una vivienda ubicada en el barrio Fortunato de la Plaza, a la que habría ingresado mediante escalamiento y efracción, luego de un alerta al 911.
El procedimiento se inició a partir de un llamado que advertía sobre la presencia de una persona ajena dentro de la propiedad. Al arribar al lugar, en Vértiz al 8000, los efectivos constataron la situación y procedieron a intervenir de inmediato.
De acuerdo a la información oficial, la imputada habría escalado un portón, accedido al fondo del inmueble y violentado una reja para ingresar al domicilio.
Al momento de ser encontrada, la mujer se hallaba en el interior de la vivienda y portaba un arma blanca, por lo que fue reducida y aprehendida en el lugar por el personal policial.
Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes, el reconocimiento médico legal y el traslado de la imputada a la Unidad Penal N°50.
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