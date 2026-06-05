Una mujer de 32 años fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas tras ser sorprendida dentro de una vivienda ubicada en el barrio Fortunato de la Plaza, a la que habría ingresado mediante escalamiento y efracción, luego de un alerta al 911.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado que advertía sobre la presencia de una persona ajena dentro de la propiedad. Al arribar al lugar, en Vértiz al 8000, los efectivos constataron la situación y procedieron a intervenir de inmediato.

De acuerdo a la información oficial, la imputada habría escalado un portón, accedido al fondo del inmueble y violentado una reja para ingresar al domicilio.

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Al momento de ser encontrada, la mujer se hallaba en el interior de la vivienda y portaba un arma blanca, por lo que fue reducida y aprehendida en el lugar por el personal policial.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes, el reconocimiento médico legal y el traslado de la imputada a la Unidad Penal N°50.

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