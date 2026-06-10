El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) continúa con el desarrollo del Programa para el Desarrollo, el Fortalecimiento de Vínculos Deportivos y la Detección de Talento Juvenil (PRO.Vi.DE.), una iniciativa que busca vincular a jóvenes deportistas con clubes locales. En ese marco, se presentaron las nueve vinculaciones concretadas durante 2026, con la presencia de familias, directivos y autoridades del área.

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El programa, vigente desde 2018 y coordinado por la División de Desarrollo Deportivo de la Dirección de Deporte Federado y Acontecimientos Programados, tiene como objetivo detectar talentos en polideportivos municipales y escuelas barriales para facilitar su proyección hacia el deporte federado.

En lo que va del año, nueve deportistas fueron incorporados a distintas instituciones de Mar del Plata. En natación, tres jóvenes del Polideportivo Las Heras -Tomás José Ferrara, Román Atilio González y Samira Yaiza Rodríguez- fueron becados por el Club Atlético Kimberley para integrarse al pre-equipo competitivo.

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En tanto, el Polideportivo Libertad articuló con el Club Atlético Once Unidos la incorporación de Valentina Rodríguez, Lourdes Oyhenart y Jazmín Llugdar, mientras que desde el Polideportivo Las Heras se concretó una vinculación con el Centro de Detección de Talentos del Vóleibol (Ce.De.Tal.Vo) para que Francisco Mateo Britos, Simón Cufré y Benjamín Maidana inicien su formación federada.

Además, desde las Escuelas Barriales de Iniciación Deportiva se detectó a Bautista García Quiñones, de 7 años, quien fue becado por el Club Atlético San José tras su paso por la escuelita de fútbol del Centro Barrial Minella.

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Durante el encuentro participaron el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea, junto a Mabel Abot, responsable de la Dirección de Deporte Social, además de integrantes del equipo técnico, representantes de clubes, deportistas y sus familias.

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