Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) informó que finalizó la obra de vinculación entre el Sistema Acueducto Norte y el Sistema Acueducto Sur en la ciudad, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa y optimizar el abastecimiento de agua en la zona sur.

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La intervención constituye un avance significativo en materia de infraestructura sanitaria, al incrementar la flexibilidad del sistema y reforzar su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda, especialmente en sectores logísticos e industriales.

Los trabajos incluyeron la instalación de más de 2500 metros de cañerías, la incorporación de nuevas válvulas y cámaras operativas, y la conexión entre los pozos 329 y 192, elementos fundamentales para consolidar la red de distribución.

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A partir de esta vinculación, desde la empresa indicaron que “se podrá administrar el suministro de manera más eficiente”, garantizando mayor estabilidad y previsibilidad en el servicio para áreas en expansión productiva.

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