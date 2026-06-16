El fin de semana largo dejó un balance moderado para la actividad turística en Mar del Plata. Según informó Hernán Szkrohal, integrante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 35%.

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"Fue un fin de semana moderado, con un porcentaje de ocupación hotelera del 35%", señaló el referente del sector al evaluar el movimiento turístico registrado en la ciudad.

Szkrohal explicó que el domingo presentó mejores niveles de actividad que el sábado, favorecido por condiciones climáticas más benignas. En ese contexto, indicó que los establecimientos trabajaron "un poquito más que un fin de semana común".

No obstante, aclaró que el desempeño estuvo por debajo de otros períodos turísticos de este año. "No fue de los fines de semana más fuertes de los que tuvimos hasta el día de hoy durante 2026", afirmó.

De esta manera, el balance del sector hotelero y gastronómico muestra un leve repunte respecto de un fin de semana tradicional, aunque sin alcanzar los niveles de ocupación esperados para un feriado largo.

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