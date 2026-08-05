La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de ampliar el listado de medicamentos de venta libre generó el rechazo del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon. Su presidente, Mario Della Maggiora, cuestionó la medida y sostuvo que "banaliza el uso de los medicamentos" y expone a la población a mayores riesgos.

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En diálogo con el programa Modo Regreso que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el dirigente explicó que el principal argumento del organismo nacional es facilitar el acceso a tratamientos para afecciones de baja complejidad al eliminar la necesidad de una receta médica. Sin embargo, afirmó que esa decisión "no mejora el acceso ni reduce los costos" para los pacientes.

"Todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Si cumplen una función farmacológica también pueden generar efectos adversos, interacciones o enmascarar enfermedades. Por eso no estamos de acuerdo con ampliar el listado de venta libre", sostuvo.

"El paciente terminará pagando más"

Della Maggiora también cuestionó el impacto económico de la medida. Explicó que, al dejar de ser medicamentos bajo receta, muchos dejarán de contar con la cobertura de obras sociales y prepagas.

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"Lo que antes pagaba parcialmente la obra social ahora deberá abonarlo íntegramente el paciente. Es una transferencia del bolsillo de la gente hacia el sistema de salud privado", aseguró.

El farmacéutico señaló además que la condición de venta libre habilita la publicidad masiva de estos productos, lo que, a su entender, incentiva el consumo innecesario.

Riesgos de la automedicación

Entre los medicamentos que generan mayor preocupación mencionó a los antiinflamatorios, como el diclofenac, el ibuprofeno y el paracetamol, además de los protectores gástricos como el omeprazol.

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Según explicó, su uso sin control puede provocar gastritis, úlceras, insuficiencia renal, alteraciones en la presión arterial e interacciones con otros tratamientos, especialmente en adultos mayores o personas hipertensas.

También advirtió sobre el riesgo de que estos medicamentos oculten síntomas de enfermedades más graves. Como ejemplo, mencionó que un analgésico o antiespasmódico puede aliviar un dolor abdominal y retrasar el diagnóstico de una apendicitis, aumentando el riesgo de complicaciones.

El rol de las farmacias

Della Maggiora remarcó que el farmacéutico constituye "la última barrera de control" antes de que un medicamento llegue al paciente.

"En la farmacia conocemos a nuestros pacientes, sabemos qué tratamientos realizan y muchas veces advertimos cuando un medicamento puede generar una interacción o estar contraindicado", explicó.

Finalmente, insistió en que el acceso seguro a los medicamentos debe sostenerse sobre dos pilares: el diagnóstico médico y el acompañamiento del farmacéutico.

"Siempre recuerdo una definición de Paracelso: la diferencia entre un medicamento y un veneno es solamente la dosis, y esa dosis la determina el médico a partir de un diagnóstico", concluyó.