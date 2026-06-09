Leonardo Fariña declaró este martes en el juicio oral por la causa Cuadernos y afirmó que el empresario Lázaro Báez mantenía una estrecha relación con el fallecido expresidente Néstor Kirchner, al tiempo que señaló al exsecretario de Obras Públicas José López como interlocutor directo para el cobro de certificados vinculados a la obra pública.

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Ante el Tribunal Oral Federal N°7, el financista y arrepentido en la causa conocida como la "ruta del dinero K" sostuvo que Báez era un "depositario de confianza" de Kirchner y que entre ambos existía una relación de amistad y negocios.

"Era amigo con todas las letras", afirmó Fariña sobre el vínculo entre Báez y el expresidente.

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Durante su declaración, también se refirió al crecimiento de Austral Construcciones, la principal empresa del empresario santacruceño, y aseguró que sus ingresos provenían fundamentalmente de contratos estatales.

En otro tramo del testimonio, complicó la situación judicial de José López al señalar que era quien mantenía contacto directo con Báez para gestionar los pagos de la obra pública.

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"Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba", sostuvo ante los jueces.

Según relató, las empresas de Báez contaban con una velocidad de cobro superior a la de otros contratistas del Estado. Además, afirmó que existían certificaciones de obra que, a su entender, no reflejaban trabajos efectivamente realizados.

Fariña también habló sobre el funcionamiento de la Cámara Argentina de la Construcción y describió un supuesto esquema de asignación de obras entre empresas. En ese sentido, mencionó la existencia de acuerdos previos para definir adjudicaciones y sostuvo que Báez se encontraba parcialmente excluido de ese sistema fuera de determinadas provincias.

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La declaración generó fuertes cruces entre la fiscalía y las defensas de los acusados, que cuestionaron parte de las preguntas realizadas durante la audiencia. Pese a las objeciones, el tribunal permitió la continuidad del interrogatorio.

El juicio por la causa Cuadernos investiga un presunto sistema de recaudación y traslado de dinero ilegal durante los gobiernos kirchneristas y tiene entre sus acusados a exfuncionarios, empresarios y contratistas de la obra pública. Cristina Fernández de Kirchner figura entre los imputados en el proceso.