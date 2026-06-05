Luego de conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari, fanáticos marplatenses comenzaron a organizar una convocatoria especial para rendir homenaje al músico que marcó a generaciones de seguidores y se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del rock nacional.

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La cita será este viernes a las 18 en el Monumento a San Martín, ubicado en la esquina de Luro y Mitre, donde se llevará adelante un banderazo y un abrazo simbólico ricotero para recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La convocatoria comenzó a difundirse a través de redes sociales y rápidamente reunió adhesiones de seguidores de distintas edades que buscan compartir un momento de encuentro y despedida tras la noticia que conmocionó al mundo de la música argentina.

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Los organizadores invitaron a los asistentes a acercarse con banderas, remeras y otros elementos vinculados al universo ricotero para participar de una jornada que tendrá como eje la celebración de la obra y el legado artístico del Indio Solari.

La actividad se suma a los homenajes que comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades del país, donde miles de fanáticos buscan despedir al músico cuya influencia trascendió el ámbito del rock para convertirse en un fenómeno cultural único en la Argentina.

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