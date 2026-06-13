Extienden el plazo para presentar documentación de los Juegos Bonaerenses 2026 en Cultura
Los participantes inscriptos en la etapa local tendrán tiempo hasta el 19 de junio para completar el trámite. Además, se confirmó el cronograma de competencias de las distintas disciplinas culturales que comenzarán a desarrollarse a fines de junio.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), informó que se prorrogó hasta el 19 de junio el plazo para presentar la documentación correspondiente a los participantes inscriptos en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 en el área de Cultura.
La convocatoria está destinada a las categorías Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas Trasplantadas.
Los inscriptos deberán presentar personalmente la planilla de inscripción completa, una fotocopia del DNI de ambos lados y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La documentación se recibe de lunes a viernes, de 8 a 14, en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108.
Desde el municipio también confirmaron el cronograma de la etapa local de las disciplinas culturales, que comenzará a fines de junio y reunirá a competidores de todas las categorías en distintas sedes de la ciudad.
Cronograma de competencias
Miércoles 24 de junio
En la sede del EMTURyC, Belgrano 2740:
11: Pintura
12: Objeto
13: Dibujo
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14.30: Fotografía
Jueves 25 de junio
En el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo 3102:
12: Teatro
En la sede del EMTURyC, Belgrano 2740:
13: Narración
13.30: Cuento
14.30: Poesía
Viernes 26 de junio
En el Polideportivo Las Heras, avenida Fortunato de la Plaza 8438:
14.30: Circo
Lunes 29 de junio
En el Teatro Colón, Hipólito Yrigoyen 1665:
14: Malambo
15: Tango
16.30: Folklore
18.30: Coreografía
Lunes 6 de julio
En Villa Victoria, Matheu 1851:
14: Solista Vocal
En el Teatro Colón, Hipólito Yrigoyen 1665:
12.30: Cumbia
14: Rock
15: Rap
Desde la organización recordaron que las competencias corresponden a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 y que los ganadores avanzarán a las siguientes instancias del certamen provincial.
Para obtener más información o realizar consultas sobre las disciplinas culturales, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2235-489285, escribir al correo [email protected] o consultar toda la información disponible en www.mardelplata.gob.ar/juegosbonaerenses2026.