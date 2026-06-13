La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), informó que se prorrogó hasta el 19 de junio el plazo para presentar la documentación correspondiente a los participantes inscriptos en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 en el área de Cultura.

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La convocatoria está destinada a las categorías Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas Trasplantadas.

Los inscriptos deberán presentar personalmente la planilla de inscripción completa, una fotocopia del DNI de ambos lados y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La documentación se recibe de lunes a viernes, de 8 a 14, en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108.

Desde el municipio también confirmaron el cronograma de la etapa local de las disciplinas culturales, que comenzará a fines de junio y reunirá a competidores de todas las categorías en distintas sedes de la ciudad.

Cronograma de competencias

Miércoles 24 de junio

En la sede del EMTURyC, Belgrano 2740:

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11: Pintura

12: Objeto

13: Dibujo Ads

14.30: Fotografía

Jueves 25 de junio

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo 3102:

12: Teatro

En la sede del EMTURyC, Belgrano 2740:

13: Narración

13.30: Cuento

14.30: Poesía

Viernes 26 de junio

En el Polideportivo Las Heras, avenida Fortunato de la Plaza 8438:

14.30: Circo

Lunes 29 de junio

En el Teatro Colón, Hipólito Yrigoyen 1665:

14: Malambo

15: Tango

16.30: Folklore

18.30: Coreografía

Lunes 6 de julio

En Villa Victoria, Matheu 1851:

14: Solista Vocal

En el Teatro Colón, Hipólito Yrigoyen 1665:

12.30: Cumbia

14: Rock

15: Rap

Desde la organización recordaron que las competencias corresponden a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 y que los ganadores avanzarán a las siguientes instancias del certamen provincial.

Para obtener más información o realizar consultas sobre las disciplinas culturales, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2235-489285, escribir al correo [email protected] o consultar toda la información disponible en www.mardelplata.gob.ar/juegosbonaerenses2026.