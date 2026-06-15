La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, a través de la Dirección de Comercio e Industria, junto con la Universidad CAECE y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), llevará adelante la charla “Beneficios de la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur - Unión Europea”, una propuesta orientada a brindar herramientas e información sobre las nuevas oportunidades comerciales que surgen a partir de este tratado internacional.

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La capacitación se desarrollará el 25 de junio a las 17 en la sede de UCIP, ubicada en avenida Luro 3030, y contará con las exposiciones de Federico Laso, especialista en el mercado europeo, y Natalia Magariello, operadora logística especializada en exportaciones de Southcross Logistics.

La iniciativa se enmarca en la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a regir el 1 de mayo de 2026. Durante la jornada, Laso abordará los beneficios y las oportunidades comerciales que genera este nuevo escenario internacional, mientras que Magariello explicará las posibilidades de exportación hacia Europa a través del sistema Exporta Simple.

La propuesta está destinada a empresarios, emprendedores, estudiantes y público en general interesados en conocer las características del mercado europeo, las ventajas que ofrece el acuerdo comercial y las herramientas disponibles para comenzar a exportar.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del formulario disponible en formularios.mardelplata.gob.ar?id=1199.

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