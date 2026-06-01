Explosión en una planta aeroespacial de Corea del Sur: murieron cuatro trabajadores
El estallido ocurrió en una instalación de Hanwha Aerospace, una de las principales empresas de defensa del país. Otras dos personas resultaron heridas y se investiga el origen del incidente.
Cuatro personas murieron y otras dos sufrieron heridas este lunes tras una explosión registrada en una planta de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de Seúl, en Corea del Sur.
Según informó la agencia de noticias Yonhap, las autoridades recibieron una llamada de emergencia a las 10:59 de la mañana (hora local) alertando sobre una explosión en las instalaciones de la compañía, una de las más importantes del sector aeroespacial y de defensa surcoreano.
Tras el incidente, la Policía confirmó la muerte de cuatro trabajadores, mientras que otras dos personas debieron recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante el estallido.
Los bomberos desplegaron una respuesta de nivel uno alrededor de las 11:17 y trabajaron para controlar el incendio que se generó luego de la explosión. Las tareas de emergencia se extendieron durante varias horas dentro del complejo industrial.
Por el momento, las causas del siniestro no fueron determinadas. De acuerdo con las primeras informaciones, la explosión se habría producido en el primer piso de la planta, aunque las autoridades señalaron que aún es prematuro establecer qué provocó el hecho.
La Policía y los equipos de emergencia iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existieron fallas operativas o problemas de seguridad en las instalaciones.
Fuente: NA
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