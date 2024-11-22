Fin de semana de finales para el hockey de Mar del Plata
El domingo será el momento de definir a los campeones de los distintos Top con un duelo clásico entre Mar del Plata Cluby Sporting por el Campeonato.
El domingo será el momento de definir a los campeones de los distintos Top con un duelo clásico entre Mar del Plata Cluby Sporting por el Campeonato.
Este sábado se jugará la primera fecha de los Top A1 y A2 del Torneo Oficial de Damas que se disputa en nuestra ciudad.
Luego de ganar en la primera semifinal, dos equipos de MDQ 06 HC estarán en la final del Torneo Masculino. Además, se juegan las semifinales femeninas.
Este viernes, con dos partidos del Torneo Oficial Masculino comenzará la actividad local que incluye el sábado, el adelanto de la Fecha 11 en el certamen femenino.
Este fin de semana se retoma la actividad de los Torneos Oficiales tanto femenino como masculino. Todos los partidos programados.
Con partidos desde el viernes hasta el domingo, el Torneo Oficial de Mar del Plata tendrá acción en sus distintas categorías. Conocé el cronograma de partidos.
Luego de la participación del Seleccionado Local en el Argentino donde logró la permanencia, se jugará una fecha más del Torneo Oficial para todas las categorías.
El equipo campeón del torneo local, volvió a la competencia luego de participar en la SuperLiga y logró una nueva victoria para consolidar su invicto.
Se disputó este domingo la Fecha 5 del certamen doméstico donde MDQ 06 HC se sostiene como líder respecto de su propio equipo "B".
Trinity e IDRA protagonizan el duelo destacado de la Fecha 6 ya que son dos de los cuatro líderes del Torneo Oficial Femenino junto a Banco Provincia y Mar del Plata Club.
El viernes se pondrá en marcha el certamen que contará con torneos Apertura y Clausura, integración mixta con condiciones específicas y una gran final anual.
Se completó este domingo la Fecha 3 del Torneo Oficial Masculino donde MDQ 06 HC con una nueva victoria sostiene el puntaje ideal y es el único líder.