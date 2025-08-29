El Torneo Oficial de Hockey en Mar del Plata tendrá un intenso fin de semana con partidos para las cuatro categorías que están en competencia durante la segunda parte del año, aunque todas en instancias distintas.

El Top A1 que es el que definirá el campeón, tiene a su líder jugando ante el escolta. Mar del Plata Club recibirá este sábado en Santa Celina a Trinity en un partido destacado en la lucha por acercarse al equipo de punta. Será una buena oportunidad para que el “tricolor”, pueda meterse en el tramo final de la fase en la pelea por el uno.

Sin embargo, detrás la lucha está muy peleada entre varios equipos. El Estadio Panamericano será sede desde las 18 de los otros dos encuentros de la fecha. Primero Sporting, el campeón defensor del título tendrá que medirse con IDRA y luego CUDS que trata de salir del último lugar, se medirá con el competitivo Banco Provincia.

En el Top A2, el puntero Universitario tendrá una compleja fecha ya que visitará al ascendente Biguá que viene de dos triunfos consecutivos y pretende posicionarse en otro lugar. Después de ganarle a IAE Club, tratará de hacer lo propio con las “Lechuzas”. Justamente IAE tendrá un desafío interesante enfrentándose con Del Valle de Necochea que está necesitado de puntos; mientras que Once Unidos, que quiere pelear por el uno, jugará ante Polideportivo Villa Gesell.

En la Línea “B” hay una dura lucha planteada fecha a fecha entre el líder Campo de Pato y su escolta, Mar del Plata Club “B”. Las escoltas hasta el momento, jugarán este viernes por la noche frente a Banco Provincia “B” y podría llegar a la punta provisoria, hasta que las balcarceñas jueguen el sábado ante un equipo competitivo como Náutico en el CMH.

El domingo también habrá partidos del Torneo Masculino donde todo está más claro. Los dos equipos de MDQ 06 Hockey Club están en lo más alto y jugarán como locales en su cancha del Parque Camet buscando ampliar esa ventaja.