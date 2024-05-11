IDRA, Mar del Plata y Trinity clasificaron al Top 8
El equipo "naranja" a pesar de empatar con Sporting se clasificó y lo mismo logró Mar del Plata Club que volvió al triunfo. Los resultados del día.
El equipo "naranja" a pesar de empatar con Sporting se clasificó y lo mismo logró Mar del Plata Club que volvió al triunfo. Los resultados del día.
La entrenadora Julia Remón habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el buen inicio del equipo en el Torneo Oficial Femenino.
Las "maristas" y las de Parque Luro lograron sendas victorias para meterse en la lucha por el campeonato en la próxima instancia.
El "Dragón" venció a IAE Club en el partido decisivo del Final Four disputado en cancha de Peñarol por 85-70 y se quedó con la Copa "Dante Oliver".
Se realizó durante el fin de semana una jornada completa para el hockey local con el Torneo Oficial Femenino y Masculino. Todos los resultados y la tabla de posiciones.
Este sábado se desarrollará una nueva fecha del certamen local, la penúltima de la fase regular y muchos equipos buscan su destino en el tramo final.
Luego de ganar en la primera semifinal, dos equipos de MDQ 06 HC estarán en la final del Torneo Masculino. Además, se juegan las semifinales femeninas.
El certamen local femenino disputó esta tarde su primera fecha tanto para Línea "A" como "B" donde los protagonistas de la última final, empataron.
Será otro fin de semana con muchos partidos programados tanto viernes como sábado y domingo por la Fecha 8 del Torneo Oficial Femenino. El cronograma.
Se terminó la instancia de pre-temporada y preparación con un fuerte mercado de pases para los distintos equipos de Línea "A". La primera fecha, se disputará el sábado a pesar de que no hay confirmación oficial al respecto.
Se dio a conocer el cronograma que tendrá el Torneo Oficial Femenino de Hockey este fin de semana con partidos para los tres Top que hay en competencia.
Este sábado se jugó la Fecha 13 completa para el Top A y el A/B donde el punto destacado se dio en el triunfo de Mar del Plata Club sobre IDRA con el último partido de la Leona.