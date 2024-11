Sporting alcanzó lo que hasta poco parecía un sueño: ser campeón del Torneo Oficial y volver a coronarse como las mejores de la ciudad. Pasó mucho tiempo, pero nadie puede negar que el equipo de Horacio Asensio hizo méritos a lo largo de la temporada para quedarse con la corona anual.

La capitana del equipo, Agustina Álvarez fue un pilar fundamental porque además fue una de las jugadoras de mejor rendimiento durante todo el año y que ayudó a que se cumpla el objetivo. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), “Agusa” comentó lo que significa esta victoria: “Se espero mucho, se soñó mucho. Desde que soy muy chiquita tengo el sueño de jugar en la primera del club y salir campeón, pero salir campeón de un torneo local, porque hemos ganado el Regional, la Copa Mar y Sierras y demás, pero creo que el torneo local es lo que más deseábamos y hace mucho que se viene siendo así”.

El 2024 quedará grabado en las retinas de todos los hinchas del club, de sus jugadoras en todas las categorías, del cuerpo técnico y de los dirigentes porque lo que consiguieron el lunes por la noche venciendo a Mar del Plata Club es muy difícil e importante: “fue un año increíble, de muchos logros, de muchos sacrificios, de mucho laburo y coronarlo de esta forma, con mi gente, con todo el club, contra un digno rival que era el último campeón hace cuatro años; tiene un gustito distinto porque ganamos un clásico en una final y de la forma que se jugó, que se ganó, fue diferente”.

Los condimentos de la final fueron muchos porque empezó el domingo con un 0-1 en contra y terminó el lunes porque la lluvia obligó a la postergación, con el empate y la victoria en los penales australianos: “Hubiera sido lindo que la final se juegue todo un día y se termine en un día, pero creo que esos minutos que nos quedaron de vida ayer no se nos iban a escapar y nosotros los íbamos a aprovechar, íbamos a ir por todo, fuimos por todo y no nos íbamos a quedar con las ganas de nada. Se nos terminó dando, lo buscamos mucho, no te voy a mentir, lo soñamos mucho y lo buscamos mucho y tuvimos esa suerte”.

Puede interesarte

Los minutos que se jugaron el lunes por la noche donde todo se definió, eran claves y lo afrontaron con una mentalidad positiva: “Ya veníamos muy manijas del domingo, nos quedamos con la espina y nos juntamos a la noche el domingo, vimos el partido, que habíamos hecho mal, qué teníamos que hacer, por donde había que entrar, analizamos todo, todas juntas y el lunes cuando llegamos nos queríamos comer el mundo. Ya sabíamos que peor de lo que habíamos estado el domingo no había y nos queríamos comer el mundo. Creo que yo era la peor, estaba sacada. Manejamos esas ganas, toda esa adrenalina que teníamos y fuimos por todo”.

Llegaron a la tanda de penales australianos donde todo el año se ponía en juego en ese momento de muchísima presión: “es lo peor que hay, en ese momento hay que tener cabeza fría, pensar en todo lo que vivimos, estar seguras de lo que íbamos a hacer y no dudar. Teníamos que hacer lo que nosotras entrenamos, lo que practicamos y lo que nos da confianza y seguridad”.

Entre las atajadas de la arquera Catalina Bustillo y la ejecución final de Victoria Filinich para el 4-3 definitivo, se desató la fiesta: “nadie entendía nada. Salimos todas para diferentes lugares, hasta que después nos encontramos, nos abrazamos, la gente vino, abrazó, festejó. Fue una locura. Una sensación, un momento que no nos vamos a olvidar nunca”.

Si hay algo que distingue al equipo “marista” en esta etapa de su historia es la mente ganadora, el pelear en la adversidad y eso se termina notando en los partidos: “venimos laburando en el club con los inferiores, tener una mente ganadora, el positivismo y todo eso. Tenemos muy buenas camadas que están subiendo y yo creo que este es el puntapié inicial para todo. El club tiene un semillero muy bueno, se laburó mucho y hoy arrancar así con este torneo y sabiendo lo que viene atrás, creo que a mí más que nada me deja tranquila de que Sporting tiene para rato”, anticipó la capitana.

Parece que el fin de año será soñado para todos en Sporting, pero todavía tienen un objetivo más que no parece menor: “Ahora nos queda encima la Copa de Campeones con Tandil, el sábado siete de diciembre. Vamos a ir por la cuarta de este año”.