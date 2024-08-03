El partido más difícil de Franco

Franco Román tiene 20 años y sufre de sarcoma sinovial, un tipo muy raro de cáncer. Por la enfermedad, el año pasado se vio obligado a dejar el rugby, el deporte que lo apasiona y al que jugaba desde los 8 años. Este miércoles, el club Sporting organiza una cena para recaudar fondos para su tratamie