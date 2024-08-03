Mar del Plata Club ganó el clásico y se escapa en la cima
Esta tarde se disputó la quinta fecha con el clásico como gran protagonista donde Mar del Plata Club venció a Sporting 1-0.
Esta tarde se disputó la quinta fecha con el clásico como gran protagonista donde Mar del Plata Club venció a Sporting 1-0.
En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) analizó el título local obtenido luego de ganarle al clásico rival, Mar del Plata Club.
Franco Román tiene 20 años y sufre de sarcoma sinovial, un tipo muy raro de cáncer. Por la enfermedad, el año pasado se vio obligado a dejar el rugby, el deporte que lo apasiona y al que jugaba desde los 8 años. Este miércoles, el club Sporting organiza una cena para recaudar fondos para su tratamie
Sportiva de Bahía Blanca se consagró Campeón del Regional Pampeano A al vencer a Mar del Plata Club en Santa Celina por 14 a 11. El elenco "Blanco" logró su primer título en este torneo.
Mientras combatía en las islas, el ex soldado marplatense Claudio Spinelli recibió una esquela de una niña que cursaba la primaria en Trenque Lauquen y se anotó en la recordada iniciativa "Cartas al Soldado Argentino Desconocido". Tras muchos intentos frustrados, lograron reencontrarse este mes, gra