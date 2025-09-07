El Torneo Oficial desarrolló esta tarde la octava fecha tanto para el Top A1 como para el A2, donde comienzan las definiciones pensando en el tramo final de la competencia.

En el Top A1 donde hay seis equipos que quieren luchar por el título de campeón de la temporada, Mar del Plata Club que tiene una buena ventaja, volvió a ganar con contundencia. Esta vez fue ante Banco Provincia que está teniendo una gran temporada, pero ante el líder, cayó por 6 a 1.

Con ese resultado, ya se aseguró terminar esta segunda fase del certamen en el primer puesto; sobre todo porque en el cruce entre Trinity y Sporting, hubo empate 1-1. En la definición por Shoot Out que otorga un punto extra, se impusieron las “maristas” por 4-1. Ahora quedaron a 10 puntos del líder.

En el restante encuentro, CUDS tuvo una importante victoria ante IDRA por 2 a 1 que deja a ambos equipos con 18 puntos en los últimos dos lugares del Top.

En la categoría A2, Universitario sigue en lo más alto porque empató con IAE Club 2 a 2 pero luego ganó el punto bonus en penales; por lo que los principales cambios estuvieron en la zona baja. Biguá le ganó 1-0 a Polideportivo Villa Gesell como visitante y Del Valle de Necochea le ganó por penales a Once Unidos. Con estos resultados, las gesellinas quedan en el último lugar.

