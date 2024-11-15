MDQ 06 HC protagonista absoluto de la final local
Luego de ganar en la primera semifinal, dos equipos de MDQ 06 HC estarán en la final del Torneo Masculino. Además, se juegan las semifinales femeninas.
Luego de ganar en la primera semifinal, dos equipos de MDQ 06 HC estarán en la final del Torneo Masculino. Además, se juegan las semifinales femeninas.
Trinity y Mar del Plata Club lograron sendas victorias y siguen en lo más alto de la Línea "A". IDRA quedó como único escolta de ambos.
Se desarrolló este sábado una serie de partidos para dos de las tres divisionales que están próximas al cierre de la segunda fase. Los resultados.
El domingo será el momento de definir a los campeones de los distintos Top con un duelo clásico entre Mar del Plata Cluby Sporting por el Campeonato.
El Torneo Oficial Femenino tendrá actividad este sábado por la tarde con encuentros para los líderes Trinity y Mar del Plata Club.
Luego de un nuevo triunfo en el cierre de la Fecha 5, las de Santa Celina están en lo más alto del Torneo Oficial Femenino. Todos los resultados del día.
Este sábado se desarrollará una nueva fecha del certamen local, la penúltima de la fase regular y muchos equipos buscan su destino en el tramo final.
Este fin de semana se desarrollará una nueva fecha para las tres subdivisiones del Torneo Oficial Femenino, pero además, el inicio del Clausura Masculino Sub-15.
El "tricolor" venció por penales al puntero Mar del Plata Club y los escoltas se pudieron acercar un poco más luego de la Fecha 8 del Torneo Oficial Femenino.
Este sábado se jugó la Fecha 13 completa para el Top A y el A/B donde el punto destacado se dio en el triunfo de Mar del Plata Club sobre IDRA con el último partido de la Leona.
MDQ 06 Hockey Club inaugurará su nueva cancha ante CUDS "B" en un fin de semana lleno de actividad.
En el partido destacado del Top A1, Sporting y Mar del Plata Club igualaron 1-1 pero en los shoot out se impusieron las de Santa Celina. Todos los resultados del día.