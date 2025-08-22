El Torneo Oficial de Hockey Femenino tendrá un nuevo fin de semana de actividad que se extenderá desde el viernes hasta el domingo; con un partido destacado y además, el inicio del Torneo Clausura Sub-15 Masculino.

El Top A1 tendrá un gran partido en la Villa Marista el sábado por la tarde (16.30) ya que se reedita la final del último año entre Sporting y Mar del Plata Club. Para las locales será una gran oportunidad de acortar distancias respecto de su rival, pero las de Santa Celina buscarán despegarse definitivamente en el tramo final de esta instancia.

Expectante estará Trinity que luego de un gran triunfo la semana pasada, se enfrentará con CUDS que está en el último puesto de la tabla. El otro encuentro será entre equipos que tienen la misma cantidad de puntos (17): IDRA vs. Banco Provincia.

En el Top A2, el único líder es Universitario que tendrá que jugar en el Estadio Panamericano ante Once Unidos que está tercero y contará con una buena chance de prenderse en la lucha por la cima. IAE Club, que está segundo, tendrá que medirse con Biguá que viene de lograr su primer triunfo de la fase y el domingo, Del Valle recibirá en Necochea a Polideportivo Villa Gesell en un duelo directo para salir del fondo de la tabla.

La Línea “B”, en tanto, tendrá actividad desde el viernes hasta el domingo con Campo de Pato como líder jugando el sábado ante Talleres sabiendo que detrás y muy cerca, tiene a Mar del Plata Club “B” que recibirá a Libertad.

COMIENZA EL CLAUSURA SUB-15 MASCULINO

La Mesa de Caballeros Desarrollo de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) da inicio a la segunda mitad del año con el Torneo Clausura Sub 15 de 11 jugadores. Esta nueva etapa busca consolidar la propuesta integral de fomento y crecimiento del hockey masculino en la Asociación.

En este campeonato, además de los clubes IDRA, Náutico y MDQ 06 Hockey Club, se suma Polideportivo Villa Gesell. Esta incorporación amplía la competencia y fortalece la participación de más instituciones en el camino de este desarrollo. El campeón de este Torneo jugará la gran final Sub 15 por el título anual frente a IDRA, quien fue líder del Apertura.

Fixture del Torneo Clausura Sub 15

22-08: Náutico vs. IDRA

29-08: MDQ 06 vs. Náutico

31-08: MDQ 06 vs. Polidep. Villa Gesell

05-09: IDRA vs. MDQ 06

21-09: Polidep. Villa Gesell vs. Náutico

28-09: IDRA vs. Polidep. Villa Gesell