El Torneo Oficial Femenino de Hockey disputó gran parte de su jornada en los Top A1 y A2 con muchas definiciones en shoot out que dejaron todo bastante parejo en ambas zonas.

En el clásico entre Sporting y Mar del Plata Club que se jugó en la Villa Marista, hubo empate 1-1 y en la definición por penales, la visita se terminó imponiendo por 3-1 ampliando un poco más la ventaja en la cima.

Ahora tiene un nuevo escolta teniendo en cuenta que Trinity también empató en su enfrentamiento ante CUDS y ganó el punto bonus de los penales al ganar por 4-3. Esa unidad extra le permite ser el nuevo segundo del campeonato.

En el restante encuentro, Banco Provincia se metió definitivamente en la lucha por ser escolta luego de ganarle a IDRA por 2-1 en el Centro Municipal de Hockey.

El Top A2, Biguá logró otro importante triunfo. Venía de ganar por primera vez en esta fase el fin de semana pasado, pero ahora superó a IAE Club que venía peleando por la cima. Fue un 3-2 que ahora le permite escaparse del fondo de la tabla de posiciones.

Universitario, por su parte, empató y se sigue sosteniendo como puntero; pero perdió en los Shoot Out ante Once Unidos que se mantiene en la discusión.

Quedará para el domingo el cruce entre Del Valle de Necochea y Polideportivo Villa Gesell por salir del fondo de la tabla.

En la Línea “B” los dos equipos que están en lo más alto lograron sendos triunfos. Campo de Pato de Balcarce se impuso como local a Talleres por 4-1 y Mar del Plata Club “B” superó por 4-2 a Libertad.