Después del receso por vacaciones de invierno, este fin de semana vuelve la actividad del Torneo Oficial Femenino y Masculino para la ciudad de Mar del Plata en sus distintas divisiones.

El Top A1 tendrá tres partidos atractivos entre los mejores del certamen doméstico. Mar del Plata Club, líder e invicto en esta fase tendrá que jugar como visitante frente a CUDS en La Josefa. Será un duelo de equipos en límites opuestos del campeonato.

Sporting es escolta a 4 puntos y visitará a Banco Provincia que está penúltimo pero en una lucha pareja en la tabla de posiciones. Por último, IDRA y Trinity jugarán entre sí y teniendo en cuenta que son tercero y cuarto, promete ser un atractivo duelo.

En el Top A2; IAE Club y Universitario están en lo más alto con 12 puntos cada uno. Ambos jugarán fuera de la ciudad, porque las chicas del colegio tendrán que visitar a Polideportivo Villa Gesell, mientras que las “Lechuzas” jugará en Necochea contra Del Valle. En nuestra ciudad, Once Unidos y Biguá se medirán en la cancha del primero.

El Torneo Oficial de Línea “B” tiene siete partidos por jornada. Campo de Pato de Balcarce se posiciona como líder y jugará en su casa ante Banco Provincia “B”, mientras que uno de los partidos destacados, será el clásico entre Mar del Plata Club y Sporting con sus equipos “B” que se jugará el sábado en Santa Celina. Habrá además, tres partidos el domingo.

Entre los caballeros, será la Fecha 11 de la fase regular donde los equipos de MDQ 06 HC son los que dominan la tabla. El líder es el equipo “A” que jugará en Villa Gesell ante Polideportivo mientras que el “B” visitará a Náutico en el CMH. Por su parte, Libertad recibirá a Pato de Balcarce y CET de Pinamar hará lo propio con Biguá.