Se disputó la Fecha 5 del Top A1 donde se están disputando los puntos importantes por la definición del campeonato. Mar del Plata Club sigue sólido en la cima pero tiene detrás una lucha atractiva.

El subcampeón del certamen local, en el cierre del día, venció a IDRA por 5 a 1 en el Estadio Panamericano manteniendo una buena ventaja que además pudo estirar porque su inmediato perseguidor; Sporting, empató ante CUDS pero logró el punto bonus en los penales australianos por 4 a 2.

Además, Trinity logró una importante victoria por 1-0 ante Banco Provincia como local que le permite meterse en la lucha más alta nuevamente, pero sabiendo que todo está muy parejo.

En el Top A2, Universitario quedó como único puntero luego de vencer como local a Polideportivo Villa Gesell por 2-0, pero para quedar en esa posición, aprovechó la derrota de IAE Club ante Once Unidos por 4-2.

Completó la actividad Biguá que se presentó en el Estadio Panamericano ante Del Valle de Necochea y se terminó imponiendo por 3-0. Es la primera victoria para el conjunto de Parque Camet en esta instancia.

Además, por la Línea “B”, Mar del Plata Club “B” le metió presión a Campo de Pato de Balcarce que juega el domingo. Las de Santa Celina se impusieron por 3-0 ante CUDS “B” y serán líderes como mínimo hasta mañana.

También hubo victorias de Talleres y Náutico que siguen prendidos en lo más alto. La “T" superó a Serena por 6-0 y las del puerto hicieron lo propio ante MDQ 06 HC por 2 a 1.