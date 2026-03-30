robo armado

Detuvieron a un hombre tras un violento robo en una carnicería
El sospechoso fue reducido por la víctima con ayuda de vecinos tras el asalto, mientras buscan a los otros dos implicados que lograron escapar.
El sospechoso fue reducido por la víctima con ayuda de vecinos tras el asalto, mientras buscan a los otros dos implicados que lograron escapar.
El conductor fue aprehendido, mientras que el otro hombre se dio a la fuga.
Fue durante un operativo sorpresa de la Policía en el sur de Mar del Plata. El rodado tenía pedido de secuestro por hurto y el conductor terminó preso.
Ocurrió esta mañana en la intersección de las avenidas Jacinto Peralta Ramos y Fortunato De la Plaza. Dos sujetos lo abordaron y le asestaron dos puñaladas.
Uno de los ladrones resultó detenido, pero el otro logró darse a la fuga.
Así lo señaló el fiscal Fernando Berlingeri sobre los casos que involucran armas, blancas o de fuego, en los comercios. Las estadísticas de los últimos meses han ido en aumento.